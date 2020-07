Une campagne soreloise lancée pour sensibiliser à l'achat local

En format virtuel, la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, en collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy, Desjardins et Rio Tinto Fer et Titane, ont lancé la campagne de sensibilisation à l’achat local, "J’ai trouvé à Sorel-Tracy".

Durant la pandémie, les citoyens de la région de Sorel-Tracy se sont tournés vers les commerçants locaux. De leur côté, les commerçants et entrepreneurs ont fait face à la situation de la COVID-19 en répondant à la demande, en s’adaptant et en innovant. Alors que le déconfinement est en cours, l’effort collectif d’acheter et de dépenser dans la région doit se poursuivre afin d’assurer la relance économique.

C’est dans cette optique que la campagne de sensibilisation est mise de l’avant. « On trouve de tout à Sorel-Tracy et en achetant localement, on a un impact considérable et tangible. Il faut être conscient du rôle que chacun d’entre-nous a dans la relance économique de notre région », affirme le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin.



Déploiement de la campagne

La campagne "J'ai trouvé à Sorel-Tracy" sera déployée chez les commerçants grâce à l’application Locali-T, qui permettra d’obtenir des avantages à la suite de plusieurs achats chez les commerçants participants.

Les citoyens pourront aussi la voir sur les oriflammes des lampadaires, sur les médias sociaux et retrouveront toutes les infos sur le site Web de la CCIST.

« Nous mettons tout en oeuvre pour sensibiliser les citoyens à l’achat local, mais aussi pour démontrer ce qu’on peut trouver dans la région. Nous miserons également sur les bons coups des entrepreneurs qui se sont adaptés et qui ont innové » souligne le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy, Sylvain Dupuis.

Les citoyens sont invités à rejoindre les communautés Facebook et Instagram : @trouveasoreltracy et à partager fièrement leurs achats locaux avec le mot-clic #TrouvéÀSorelTracy.

La campagne de sensibilisation à l’achat local est possible grâce au soutien financier de Desjardins, de Rio Tinto Fer et Titane et de la Ville de Sorel-Tracy.