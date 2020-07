Bénéfices records du Parc éolien Pierre-De Saurel

Le maire de Sorel-Tracy et président du Parc éolien Pierre-De Saurel, Serge Péloquin, est particulièrement fier d’annoncer que la production des 12 éoliennes génère d’importants bénéfices dès leur première année complète de mise en service.

À titre de maire et président du Parc éolien, M. Péloquin a annoncé un bénéfice 1,8 million de dollars pour l’ensemble des citoyennes et citoyens des 3 villes et 9 municipalités constituant la Municipalité régionale de comté Pierre-De Saurel (MRC).

De ce montant, la somme de 1,2 million de dollars constitue la part de la ville de Sorel-Tracy.

Ce projet régional a d’ailleurs été réalisé grâce à la contribution majoritaire des 35 000 citoyennes et citoyens de Sorel-Tracy. Ils ont assumé près de 70 % des coûts de cet investissement en développement durable de 70 millions de dollars, amorti sur 20 ans.

« L’engagement de la population de Sorel-Tracy, comme ville-centre, permet à l’un des rares projets de développement durable au Québec de réaliser des bénéfices dès sa Vpremière année complète d’exploitation. Il s’agit d’un succès dont nous devons tous être très fiers », précise M. Péloquin.

Au début de la réalisation du projet, en 2014 et 2015, les craintes étaient nombreuses à l’effet que la constance et la force des vents seraient insuffisantes pour maintenir une production profitable. Réalisé grâce à l’appui financier de Sorel-Tracy, le Parc Éolien Pierre-De Saurel comporte 12 éoliennes stratégiquement localisées dans les municipalités de Yamaska, Saint-Robert et Saint-Aimé.

Au bénéfice de la région

En l’absence de nouveaux projets régionaux porteurs et consensuels à la MRC, les conseils municipaux de chacune des 3 villes et des 9 municipalités devront choisir entre affecter cette somme aux frais de fonctionnement de la MRC ou encore en faire profiter directement leurs citoyennes et les citoyens.

« Ce projet de production électrique écoresponsable montre une concertation des actions de notre ville-centre profitable pour toute la région. La volonté unanime du conseil municipal de Sorel-Tracy est d’utiliser notre part des redevances pour réaliser des projets nécessaires pour nos citoyennes et nos citoyens et au bénéfice de notre communauté. Les autres villes et municipalités pourront en faire tout autant pour améliorer leur offre de services », rappelle le maire Péloquin qui est impliqué depuis le début dans la réalisation de ce projet innovateur.