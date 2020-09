Projet New Acre: la gestion des acres améliorées suite à un soutien d'ALUS Montérégie

Le programme ALUS Montérégie aiderait à améliorer davantage la qualité de l’eau, restaurer des habitats naturels et protéger la biodiversité locale, grâce à un nouveau financement octroyé au projet New Acre d’ALUS Canada par la marque Silk.

Le 9 septembre, ALUS Canada a annoncé une nouvelle commandite de 100 000 $ de SilkMD pour le projet New AcreMC. Les fonds de SilkMD seront remis à sept collectivités ALUS dans le cadre du financement reçu chaque année d’ALUS Canada. Les autres collectivités ALUS qui profiteront de ce nouveau financement sont ALUS Lac Sainte-Anne, ALUS Norfolk, ALUS Middlesex, ALUS Elgin, ALUS Ontario East et ALUS Red Deer County.

90 acres restaurées dans les sept prochaines années

Cette commandite aidera ALUS à appuyer la gestion et la restauration de 90 acres de terres agricoles au cours des sept prochaines années, afin d’aider à améliorer la qualité de l’eau et la salubrité des bassins, créer de nouveaux habitats pour la faune et lutter contre les conséquences des changements climatiques.

« Nous nous réjouissons que la marque SilkMD ait choisi de s’associer au projet New AcreMC pour contribuer à optimiser les avantages de la nature dans un paysage fonctionnel, contribuant ainsi à améliorer l’environnement », explique Katherine Balpataky, qui gère le projet New AcreMC en tant que directrice, Partenariats d’entreprise et développement commercial d’ALUS Canada.

Le programme ALUS Montérégie compte 65 participants et 53 hectares inscrits au programme (données au 31 mars 2020), et il continue de croître rapidement.

En Montérégie, des fonds déjà reçus cette année

«ALUS Montérégie est la première et la seule communauté ALUS au Québec, et je suis heureuse qu'ALUS Canada soit en mesure de fournir ce financement supplémentaire grâce à ce nouveau parrainage. Ce financement contribuera à faire progresser les objectifs d’ALUS au Québec, en particulier dans la Montérégie », a déclaré Alyssa Cousineau, Responsable divisionnaire (est) d’ALUS Canada.

ALUS Montérégie a déjà reçu sa part des fonds pour la première année, ce qui aidera le programme à atteindre ses objectifs.

« Les agricultrices et les agriculteurs de la Montérégie déploient de nombreux efforts pour faire rayonner une agriculture plus verte, grâce à l’intégration de méthodes alternatives et innovantes. Le programme ALUS vient offrir une rétribution monétaire annuelle pour les biens et services environnementaux rendus par le milieu agricole à travers la mise en place d’aménagements qui améliorent la qualité de l’eau, de l’air et la biodiversité », explique Christian Saint-Jacques, président de l’UPA de la Montérégie.

Partenariat avec SilkMD

« SilkMD a toujours travaillé sans relâche pour être responsable dans tout ce qu’elle fait, de la manière d’amener des aliments à votre table jusqu’à la façon dont elle s’occupe de la planète. Notre participation au projet New AcreMC soutien notre mission permanente consistant à appuyer les collectivités et promouvoir des pratiques locales durables, comme la conservation de l’eau et l’aide aux pollinisateurs au moyen de notre projet de plantes résistant à la sécheresse » a indiqué Geneviève Bolduc, directrice de la catégorie des produits d’origine végétale chez Danone.

Le projet New AcreMC présentera à SilkMD des rapports de progrès annuels sur les indicateurs clés de performance, comme la biodiversité globale acquise, le pourcentage d’augmentation des insectes utiles, la rétention d’éléments nutritifs pour l’amélioration de la qualité de l’eau, la teneur en carbone organique accumulée dans le sol des terres marginales restaurées, lorsque plantées dans une couverture permanente et la biomasse sur pied totale. SilkMD a l’intention de rendre ces rapports publics.