10 points clés lors de la conception d’une construction agroalimentaire

Peu importe le type de construction agroalimentaire, il existe 10 points clés qui doivent absolument être pris en considération avant le début des travaux. Ces 10 éléments sont généralement qualifiés d’irréversibles, car il est difficile de modifier son choix après les débuts des travaux.

Pour éviter de se mettre les pieds dans les plats, il est raisonnable de se questionner sur ces sujets avant même de contacter un entrepreneur. En revanche, vous devez vous poser les bonnes questions pour chacun des points clés :

Est-ce que cela fonctionne avec mes objectifs?

Est-ce que c’est la meilleure méthode?

Quels sont mes repères techniques?

Les 10 points clés de la planification d’une construction commerciale

Circulation extérieure

La circulation extérieure concerne autant les individus que les matériaux. L’objectif principal consiste à éliminer les risques de collision entre les piétons, les véhicules de transport et les engins de manutention.

Organisation des postes de travail

L’organisation des postes de travail permet non seulement d’optimiser la circulation, mais également d’augmenter la productivité de l’entreprise. Il est important de bien planifier cette section et de délimiter des zones claires de circulation et de travail.

Protection contre les chutes de hauteur

Ce point clé concerne principalement les zones en hauteur, comme des toitures et des équipements en hauteur. Il est important d’installer les protections adéquates à ces endroits et de former les employés qui s’y rendent sur les mesures de sécurité.

Éclairage naturel

En général, les entreprises désirent privilégier l’éclairage naturel pour améliorer les conditions de travail des employés, mais également faire des économies énergétiques. Cependant, l’utilisation de l’éclairage naturel demande des précautions en matière de luminosité. Il ne faut pas que les employés soient éblouis ou bien qu’ils travaillent dans la noirceur.

Éclairage artificiel

L’éclairage artificiel est présent pour assurer un éclairage uniforme et adapté aux différents postes de travail et de circulation. Toutes les zones dangereuses doivent être bien éclairées pour éviter les accidents.

Acoustique

Ce point clé consiste à diminuer les conséquences négatives des environnements de travail bruyants. Certaines entreprises optent pour des matériaux d’insonorisation, tandis que d’autres fournissent des casques de protection à leurs employés.

Aération et assainissement

Il est important que la pollution aérienne ne se retrouve pas dans l’usine. L’air pollué doit ainsi être dirigé vers l’extérieur et un système d’aération doit assurer la qualité de l’air au poste de travail.

Manutention et levage

L’objectif de ce point clé consiste à diminuer le nombre de manipulation difficile ou de travail pénible sur la chaîne de production.

Gestion des produits dangereux et des déchets

Toutes les usines doivent avoir un plan de gestion des déchets et des matières dangereuses. Les employés non autorisés ne devraient pas être en mesure de s’approcher des substances toxiques.

Vestiaires, réfectoires, sanitaire

Finalement, il est primordial de fournir des aires communes aux employés. Ils doivent pouvoir manger, se changer et ranger leurs effets personnels en dehors des zones de production.