L'organisme Développement économique Sorel-Tracy et région voit le jour

Dans la foulée de l'annonce de la ministre Marie-Ève Proulx survenue hier, le 10 novembre, le député Jean-Bernard Émond annonce, conjointement avec le maire de la Ville de Sorel-Tracy, Serge Péloquin et le préfet de la MRC de Pierre-De Saurel, Gilles Salvas, la création de Développement économique Sorel-Tracy et région.

Ce nouvel organisme mandataire regroupera les services de l’actuel Centre local de développement Pierre-De Saurel et du commissaire industriel de la Ville de Sorel-Tracy, afin de simplifier l’accès aux différents programmes pour les entrepreneurs, de concentrer les ressources financières en un seul organisme et de développer une vision commune et concertée du développement économique régional.

En vertu de cette annonce, Développement économique Sorel-Tracy et région bénéficiera d’un financement supplémentaire de 900 000 $ sur 5 ans pour l’embauche d’au moins deux ressources additionnelles. De plus, l’organisme pourra compter sur un financement équivalant à 50 % des profits générés par le parc éolien Pierre-De Saurel, conformément à la résolution adoptée en août dernier par les conseillers régionaux.

La création de Développement économique Sorel-Tracy et région concrétise l’aboutissement de la démarche de réflexion sur la gouvernance du développement économique de la région de Sorel-Tracy, amorcée en août dernier, par le député Jean-Bernard Émond.

L’élu caquiste avait alors rassemblé l’ensemble des acteurs économiques de la région, afin d’identifier les exigences du milieu pour jeter les bases d’un nouvel organisme calqué sur les besoins des entrepreneurs : « Trois principaux éléments étaient alors ressortis des discussions : l’importance de se doter d’un guichet unique regroupant l’ensemble des services aux entreprises, la dépolitisation de l’éventuel conseil d’administration, ainsi que l’octroi d’un budget conséquent et récurrent assurant la pérennité de l’organisme et de ses actions », rappelle le député Jean-Bernard Émond.

« Le nouvel organisme que nous mettons en place aujourd’hui s’inscrit parfaitement cette lignée. Développement économique Sorel-Tracy et région aura le mandat d’améliorer les services offerts et de proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée de l’entrepreneuriat. Ce nouvel organisme nous permettra de saisir les nouvelles opportunités qui s’offriront à nous, en cette période de relance économique », mentionne le député de Richelieu. « Les coupures importantes du gouvernement précédent dans les centres locaux de développement, en 2015, ont fragilisé les économies locales et régionales. Aujourd’hui, avec un financement assuré et une structure simplifiée, Développement économique Sorel-Tracy et région aura les coudées franches pour accomplir sa mission et soutenir l’essor de notre communauté d’affaires. Je tiens à remercier l’ensemble des participants qui se sont prêtés à notre démarche de réflexion, il y a de cela deux mois. Je les remercie d’ailleurs de leur patience, eux qui avaient bien hâte de connaître les conclusions de nos discussions. Je salue également la collaboration des élus municipaux et des membres des organismes de développement économique de notre région qui se sont tous ralliés autour d’un seul et même objectif commun : celui de permettre à notre région de se développer à son plein potentiel », conclut le député Jean-Bernard Émond.

« La journée de réflexion sur la gouvernance du développement économique vient d’aboutir à la création d’un nouvel organisme qui saura faire de notre région un pôle commercial prospère, doté d’une ville centre forte et dynamique. Cette démarche, avec l’appui de la grande région rurale, nous permet d’unifier nos forces et d’agir concrètement pour soutenir notre économie. C’est d’ailleurs parce que nous croyons en la nécessité de stimuler notre développement régional que nous avons fait le choix unanime de consacrer 50 % des profits du parc éolien au financement de ce nouvel organisme », déclare pour sa part le préfet de la MRC de Pierre- De Saurel, Gilles Salvas.

« La création de Développement économique Sorel-Tracy et région vient répondre à un besoin ressenti chez nos entrepreneurs locaux. Avec ce nouvel organisme enrichi de nouvelles compétences additionnelles, nous serons en mesure de soutenir l’essor de notre communauté d’affaires, de réaliser notre vision du développement économique et de concilier la réalité à la fois rurale et urbaine de notre région. C’est donc dans cet esprit de collaboration que la Ville de Sorel-Tracy a choisi de mettre ses services à la disposition de ce nouvel organisme, afin d’en faire un guichet unique pour les entrepreneurs », indique Serge Péloquin, maire de la Ville de Sorel-Tracy.

Un comité aviseur, composé d’entrepreneurs, de personnes issues du secteur financier et de représentants d’organismes socio-économiques, sera mis en place prochainement pour l’implantation de ce nouvel organisme à vocation économique. Tel que souhaité, les élus occuperont une place minoritaire au sein de ce comité qui sera, entre autres, chargé du recrutement de la direction générale de l’organisme.