Le centenaire de la Laiterie Chalifoux est souligné à l'Assemblée nationale

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a souligné le 100e anniversaire de la Laiterie Chalifoux, dans une déclaration prononcée au salon bleu de l’Assemblée nationale, le 11 novembre dernier.

Le député de Richelieu a tenu à rendre hommage à la Laiterie Chalifoux, qui souffle cette année sa centième bougie : « Ce qui a débuté, en 1920, par une petite production laitière est devenu aujourd’hui un véritable fleuron québécois, qui exporte sa vaste gamme de produits aux quatre coins du pays. À travers les générations, cette entreprise familiale est demeurée fidèle à sa devise : celle de favoriser une agriculture durable, de réinventer la transformation laitière et d’innover. Audacieuse et créatrice, la Laiterie Chalifoux a remporté, au fil des ans, de nombreuses distinctions reconnaissant la qualité et l’originalité de ses produits », a déclaré Jean- Bernard Émond, en évoquant la fameuse collection Petit Pot de l’entreprise soreloise.

Le député de Richelieu a conclu sa déclaration en soulignant la contribution de la laiterie au développement économique et agroalimentaire du Québec, ainsi qu’en félicitant la famille Chalifoux, de même que l’ensemble des employés ayant participé au succès de l’entreprise au cours des 100 dernières années.

L’extrait de la déclaration dans son intégralité est disponible pour visionnement et diffusion au : https://youtu.be/GmqjQcNLyRk.