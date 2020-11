Relance de la campagne d’achat de cartes- cadeaux bonifiées

Devant l’engouement généré par les citoyens et l’épuisement des 2 000 cartes-cadeaux en seulement une semaine, la MRC et le CLD de Pierre-De Saurel réinjectent 20 000 $ dans la campagne d’achat de cartes-cadeaux bonifiées de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST).

Cela signifie que 2 000 cartes-cadeaux bonifiées supplémentaires seront donc disponibles pour les citoyens « 120 000 $ viennent d’être investis dans notre économie locale grâce au succès de cette initiative et la vive participation des citoyens », avance Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel. « Nous faisons le pari que l’intérêt sera encore au rendez-vous avec les cartes supplémentaires et qu’un autre 120 000 $ sera investis ».

« Jusqu’à maintenant, une centaine d’entreprises ont profité de revenus supplémentaires grâce à la campagne », poursuit pour sa part Sylvain Dupuis, directeur général de la CCIST. « L’objectif de donner un élan économique à nos commerçants avant les Fêtes est atteint et j’en suis très fier ».

« L’effet de levier est excellent, avec la MRC nous avons investi 40 000 $ dans cette campagne, et au total, ça aura généré un investissement de 240 000 $ pour nos commerçants », s’exclame Anthony Savard, directeur général par intérim du CLD de Pierre-De Saurel.

La campagne de cartes-cadeaux bonifiées propose un boni de 10 $ à l’achat d’une carte- cadeau de 50 $ chez les commerçants de la région, une initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST) dans le cadre de sa campagne J’AI TROUVÉ À SOREL-TRACY, en collaboration avec ses partenaires Desjardins, Rio Tinto Fer et Titane et la Ville de Sorel-Tracy. Grâce au soutien financier de la MRC de Pierre- De Saurel et du CLD de Pierre-De Saurel, chaque tranche de 50 $ achetée est bonifiée de 10 $, et ce, jusqu’à concurrence de 40 000 $.