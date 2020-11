Les bonnes pratiques en construction agroalimentaire

Lors de la planification d’une construction agroalimentaire, de très nombreux éléments doivent être pris en considération. L’efficacité, la productivité et la sécurité des travailleurs ne représentent qu’une fraction des points importants.

Dans cet article, vous trouverez des conseils sur les bonnes pratiques lors de l’élaboration d’un plan de construction agroalimentaire.

La circulation extérieure

Au moment d’élaborer d’un plan d’aménagement extérieur, il est important de bien délimiter les corridors de circulation pour les poids lourds, les piétons et les véhicules légers. L’objectif consiste à éviter les collisions.

L’organisation du travail

Lors de la planification de l’organisation du travail, l’important se résume à connaître avec précision les activités actuelles et futures de l’usine. Les entreprises intelligentes vont planifier la croissance et la diversification de leur production avant la construction d’une nouvelle usine.

La protection contre les chutes

Pour éviter que les employés chutent et se blessent, il est primordial d’installer des barrières d’au moins 1,10 m de hauteur tout autour des zones dangereuses. De plus, les employés qui doivent effectuer des tâches dans des structures en hauteur devraient toujours être munis d’un harnais de sécurité et recevoir la formation adéquate.

L’éclairage

Pour profiter au maximum de l’éclairage naturel, il est préférable d’orienter les grandes fenêtres vers le nord et de munir les fenêtres au sud de pare-soleil extérieur. De plus, il est nécessaire d’assurer un éclairage qui respecte les normes. Dans un atelier, le flux doit être de 300 lux et pour un travail de minution, l’éclairage devrait être entre 500 lux et 1000 lux. L’important consiste à éclairer suffisamment tous les postes de travail et les zones dangereuses.

L’acoustique

Lorsque la production fait beaucoup de bruits, il est préférable de choisir des murs en béton armé pour améliorer l’isolation sonore. De plus, les employés de bureau qui travaillent dans l’usine devraient bénéficier d’un local situé le plus loin possible des machines bruyantes.

L’aération

Une bonne aération est primordiale dans un complexe industriel. Idéalement, les polluants chauds sous forme de vapeur sont évacués en partie haute. L’air est également filtré avant d’être relâché dans la nature. De plus, les responsables doivent s’assurer que la bonne qualité de l’air à travers l’usine. Chaque travailleur doit respirer de l’air propre.

La manutention

Le levage et le déplacement de poids font partie des causes principales d’accidents et de blessures dans une usine. Les responsables doivent alors planifier leur construction en éliminant le plus d’intervention humaine sur des produits lourds ou encombrants.

La gestion des déchets et des produits dangereux

Il est très important de planifier un accès de plain-pied à tous les produits nocifs. Aucun employé ne devrait se trouver dans une position instable lorsqu’il manipule des déchets ou des matières dangereuses. Il est également important d’installer des douches de sécurité et des lave-œil à proximité des lieux de manipulation des produits toxiques. De plus, tous les produits dangereux devraient être entreposés dans un lieu verrouillé.

Finalement, il est important d’installer une plateforme qui permet aux employés de facilement jeter des sacs dans les bennes à ordures.