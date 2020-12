Nomination de Patricia Salvas à la Fondation du cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy annonce la nomination de Patricia Salvas à la présidence de son conseil d’administration; la première présidente de l’histoire de l’organisme. Cette nomination fait suite à l’Assemblée générale annuelle de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui s’est tenue, par visioconférence, le 25 novembre, en raison de la pandémie.

Mme Slavas succède à monsieur Sylvain Dupuis, maire de Saint-Ours et directeur de La Chambre de commerce de Sorel-Tracy. Celui-ci demeure à la Fondation à titre d’administrateur. Mme Salvas est membre du conseil d’administration de la Fondation du Collège depuis 3 ans. En tant que directrice régionale Centre - Assurance des particuliers et courtière en assurance de dommages des particuliers chez Lussier Dale Parizeau, elle est impliquée dans la région. Elle est également vice-présidente de la Chambre de commerce et d’Industries de Sorel-Tracy, entre autres, et elle a été conseillère municipale de Saint-Robert entre 2006 et 2017.

Nouveau conseil d’administration pour l’année 2020-2021:

• Présidente : Patricia Salvas, Lussier Dale Parizeau

• VP 1 : Marilou Chapdelaine, Fromagerie Bel Canada

• VP 2 : Denis Cossette, Desjardins Pierre-De Saurel

• Trésorière : Stéphanie Desmarais, Cégep de Sorel-Tracy

• Secrétaire : Christian Albert, Cégep de Sorel-Tracy

Les administrateurs

• Jade Camirand, AGEECST

• Sylvain Dupuis, Maire de Saint-Ours et DG de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy

• Stéphanie Gramigna, ArcelorMittal

• Marc-Antoine Guimond, Ernst and Young

• Stéphanie Jacques, Prince Pizzeria et Remise en santé

• Elisabeth Quessy, Pharmacie Martel

• Keith Nadeau, Rio Tinto Fer et Titane

• Marcel Rainville, Journal Les 2 Rives

La direction de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est assurée par Myriam Arpin depuis décembre 2008.

Objectifs de la Fondation

Malgré la pandémie qui sévit, le conseil d’administration tenait à mentionner qu’il est toujours autant motivé à soutenir les étudiants dans leur cheminement scolaire et souhaite supporter le Cégep de Sorel-Tracy dans sa mission éducative. Grâce à l’implication de ses donateurs et à la mise en place d’activités de financement au cours de l’année, la Fondation peut atteindre ses objectifs.

Rappelons que la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est le maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge dans la région qui, en 2020, n’offrira pas de service de raccompagnement en raison du contexte sanitaire actuel. Cependant, la Fondation organise une campagne de sensibilisation et de financement qui se déroulera sur le web du 1er au 31 décembre. Les profits de la campagne 2020 profiteront tout autant aux étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, surtout, en cette période de crise.