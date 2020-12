La ministre Geneviève Guilbault annonce un renforcement des règles sanitaires dans les commerces

La vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé aujourd'hui un renforcement des règles sanitaires dans les magasins et les centres commerciaux par rapport à l'achalandage du temps des fêtes.

À partir de ce vendredi 4 décembre, les magasins et les centres commerciaux auront l'obligation de limiter leurs capacités d'accueil. Calculée en fonction de la superficie de l'établissement, la loi autorise un client par 20m2. Cette capacité devra être affichée clairement à l'entrée du commerce.

Il en sera également de la responsabilité du propriétaire des lieux de faire respecter le port du couvre visage et la distanciation de deux mètres, avec de la signalisation et de l'affichage, notamment pour les files d'attente.

« Je tiens à souligner que plusieurs magasins respectent déjà ces règles, je les félicite et les remercie. Mais on veut uniformiser l'application de ses mesures. On veut que les commerces restent ouverts alors c'est pour cela qu'on leur demande ce compromis aujourd'hui », a exprimé la vice-première ministre.

Les inspecteurs de la CNESST et les policiers intensifieront leur présence et les contrôles durant cette période intense de magasinage. Les sanctions peuvent aller de 1 000 à 6 000 $.

En cas de non-respect de ses mesures après plusieurs avertissements, la Direction de la santé publique est en capacité de demander la fermeture d'un commerce.