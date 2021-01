Nouveau concours lancé par la Chambre de commerce

La Chambre de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy (CCIST), dans le cadre de la campagne J’AI TROUVÉ À SOREL-TRACY, en collaboration avec ses partenaires Desjardins, Rio Tinto Fer et Titane et la Ville de Sorel-Tracy, a annoncé le 8 janvier à ses commerçants, le lancement d’une nouvelle initiative favorisant l’achat local.

À la suite des dernières directives annoncées par le gouvernement du Québec le 6 janvier dernier, la CCIST met de l’avant un nouveau concours J’AI TROUVÉ EN LIGNE où les participants courent la chance de gagner l’un des vingt-cinq chèques cadeaux de 50 $, à dépenser chez un marchand participant.

Il y aura vingt-cinq gagnants par semaine, pendant les quatre prochaines semaines. Pour avoir la chance de gagner, les participants devront remplir un formulaire et soumettre la photo ou le fichier d’une facture complétée entre le 26 décembre 2020 et le 8 février 2021 chez un commerçant de la région de Sorel-Tracy.

« Cette nouvelle initiative permettra d’injecter 5 000 $ supplémentaires chez nos commerçants locaux, en plus de sensibiliser la population à l’achat local et de promouvoir les entreprises et entrepreneurs de la région. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour faire la promotion des entreprises de notre région », soutient Sylvain Dupuis, directeur général de la CCIST.