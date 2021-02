Développement économique Pierre-de-Saurel: administrateurs recherchés

La MRC de Pierre-De Saurel lance un appel de candidatures afin de combler sept postes d’administrateurs au sein du tout premier conseil d’administration de Développement économique Pierre-De Saurel.

Mandaté par la MRC, l’organisme aura pour mission de stimuler la croissance et la diversification économique dans le but d’être un générateur de projets et de prospérité pour tout le territoire.

Le développement économique de la région vous interpelle et vous désirez vous impliquer comme administrateur? Le rôle de celui-ci sera de contribuer à définir les orientations stratégiques pour propulser le développement économique de l’ensemble du territoire de la MRC?.

La MRC a mandaté l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour gérer le processus d’appel de candidatures en toute indépendance. Le comité de sélection souhaite particulièrement recevoir la candidature de personnes pouvant assurer la représentation dans les domaines de compétences et d’expertises suivants :

Milieu des affaires (4 sièges)

Milieu agricole/agroalimentaire (2 sièges)

Milieu de l’économie sociale (1 siège)

Le préfet de la MRC, le maire de la Ville de Sorel-Tracy et le député de Richelieu (ce dernier à titre d’observateur) complèteront le conseil d’administration.

Qualités recherchées chez les administrateurs :

Réflexion stratégique

Capacité de placer les enjeux dans une perspective globale

Dynamisme

Connaissance des défis de la région

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avec un bref curriculum vitae à l’adresse suivante : [email protected]. Tant les jeunes entrepreneurs que ceux dotés d’une vaste expérience seront considérés et les résidents du territoire de la MRC seront privilégiés. La date limite de mise en candidature est le mercredi 10 février 2021 à 17 h.

Durée du mandat : la durée du mandat de tous les postes au conseil d’administration est de deux ans. Toutefois, les membres du CA auront à prévoir un mécanisme d’alternance des mandats pour assurer une transition adéquate.

Depuis 2003, la MRC a la responsabilité du développement économique du territoire. Elle en confiait cependant le mandat au CLD de Pierre-De Saurel. C’est maintenant Développement économique Pierre-De Saurel qui aura un mandat plus élaboré et des ressources (financières et humaines) plus importantes pour optimiser le développement économique régional.

