Une nouvelle boutique de pêche voit le jour à Saint-Ours

Amélie Lamothe et Alexandre Vovan annoncent l’ouverture de L’échoppe de pêche, une petite boutique de pêche dont la mission est de promouvoir l’achat local et de faciliter le choix des produits de pêche.

La boutique, située à Saint-Ours, fait la promotion de produits provenant d’entreprises québécoises et permet aux clients de faire l’essai de produits sur place, grâce à son emplacement privilégié sur le bord de la rivière Richelieu.

Amélie Lamothe, propriétaire de la boutique, explique « J e trouvais dommage qu’aucune boutique de pêche ne permette d’essayer le matériel de pêche comme c’est le cas pour d’autres sports. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir cette possibilité à notre boutique. » Les pêcheurs peuvent ainsi profiter des conseils d’Alexandre Vovan, conjoint d’Amélie et représentant de L’échoppe de pêche, tout en faisant l’essai des produits, que ce soit à partir du quai ou en perçant un trou sur la glace en hiver.

Des produits d'entreprise d'ici

L’échoppe de pêche propose les produits des entreprises québécoises suivantes :

Les leurres du pêcheur, Target Bait Leurres, E-Merge Leurres Fab., Leurre Moi, Doink Fishing, Avec Bellemare ça mord, K-7 Leurres et développe également des produits exclusifs en partenariat avec certains fabricants.