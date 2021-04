Ce mardi 14 avril dès 9 h 30, assistez à la Grande rentrée DD, dans le cadre de la mobilisation régionale du Fonds Écoleader et sous la thématique de l'amélioration continue et de l’innovation en lien avec les pratiques écoresponsables des organisations.

Cet événement rassembleur et instructif invite à plonger dans les pratiques concrètes de l’amélioration continue et de la transition VERT l’innovation dans les entreprises. Plus d’une centaine de participants de tous les horizons sont attendus afin de se ressourcer sur le thème de l’amélioration continue et de l’innovation avec notamment la présentation des principes Toyota qui ont fait leurs preuves pour réduire tous les types de gaspillage - temps, ressources humaines, intrants et matières résiduelles.

Le Comité 21 Québec et le CLD Brome-Missisquoi en collaboration avec les partenaires présenteront deux cas de PME, Solaxis et Plastiques Moulin. Le projet novateur DigiFab QG, provocateur d’intelligence numérique, sera également présenté en conférence d’ouverture. Des opportunités de financement seront communiquées et des initiatives numériques et écoresponsables financées seront présentées. Une présentation printanière concrète pour assurer une relance verte et positive.

Des exemples de bonnes pratiques en entreprise

Madame Lorraine Simard, conseillère séniore environnement et leadership sociétal et également présidente et cofondatrice du Comité 21 Québec, mentionne que « les dirigeants et les gestionnaires font face à des défis quotidiens de performance et qu’ils ont besoin de partager sur les meilleures pratiques opérationnelles pour s’inscrire dans la voie de la durabilité et de l’innovation. Cette rencontre importante est une belle occasion de discuter des vraies affaires opérationnelles! Les entreprises viennent prendre le pouls des meilleures pratiques d’amélioration continue et d’innovation avec la Grande rentrée DD du printemps ».

Une initiative du Comité 21 Québec, du CPEQ, du Cttéi avec l’appui du CLD de Brome-Missisquoi, du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, de Néomédia, de Développement Économique de l’Agglomération de Longueuil (DEL), du Fonds Écoleader, et du DEV Vaudreuil-Soulanges.

Présentation des principes Toyota

Le système de production Toyota est le seul référentiel qui a pu démontrer des retombées significatives de réduction de gaspillage (ex. : temps, organisationnel, humain, matières, etc.).

Cette approche consiste à déployer une culture axée sur l’amélioration continue qui est applicable aux entreprises de tous les secteurs d’activités. Durant la COVID-19, les industries et les commerces les plus résilients ont été ceux qui avaient une structure organisée et qui ont su faire preuve d’innovation.

Le Comité 21, expert en écoresponsabilité pour les entreprises et les villes, sensibilise et forme annuellement avec fierté des centaines de dirigeants et de gestionnaires.

Lorraine Simard

Conseillère séniore environnement et leadership sociétal

Pratiques d’affaires écoresponsables

1 855 842 2121