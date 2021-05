La CNESST présente à nouveau ses Grandes Rencontres

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) convie employeurs, travailleurs et travailleuses à la deuxième édition des Grandes Rencontres, afin de s’informer et s’outiller en matière de prévention.

Cet événement comptera six conférences d'une heure et demie, qui seront présentées en formule virtuelle chaque mardi et jeudi du 1er au 17 juin prochain, de 9 h à 10 h 30.

« Le monde du travail évolue sans cesse, et ses acteurs doivent s’y adapter tout en veillant à la prise en charge optimale de la santé et de la sécurité au travail, un véritable défi, tout spécialement en cette période particulière que nous vivons. Alors que la COVID-19 fait toujours partie de notre réalité, la CNESST est tout autant soucieuse d’outiller et de soutenir les travailleurs, travailleuses et employeurs », a spécifié Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.

La conférence d'ouverture du 1er juin sera offerte gratuitement et portera sur les masques et les couvre-visages, un sujet au coeur de l'actualité. Cette présentation permettra aux participants de mieux comprendre comment choisir les équipements de protection pour faire face aux risques biologiques et chimiques, mais aussi de réussir à les différencier.

Plusieurs autres sujets seront abordés au cours des cinq autres conférences notamment les impacts de la COVID-19 sur la santé organisationnelle, la prévention des risques électriques, les poursuites criminelles en santé et sécurité du travail, les enjeux ethnoculturels ainsi que les contraintes thermiques.

« Pour rendre nos milieux de travail plus sains et sécuritaires, la formation doit être au cœur de nos actions. Cette deuxième édition des Grandes Rencontres CNESST aura assurément des retombées positives dans les milieux de travail, petits et grands, aux quatre coins du Québec », d'ajouter Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Ces présentations sont accessibles à tout le monde et resteront disponibles durant 48 heures après leur diffusion en direct.

Tarifs et inscription

Toutes les rencontres seront payantes, à l’exception de la conférence d’ouverture du 1er juin.

En s'inscrivant à trois conférences ou plus, les participants pourront bénéficier d'une offre de 25 $ par événement. Sinon, ils sont au coût de 50 $ chacun.

Pour participer, il suffit de s’inscrire en ligne au www.grandesrencontrescnesst.com. Plus d'informations sont également disponibles sur le site internet de la CNESST.