L’engagement des gestionnaires municipaux de la Montérégie à l’honneur

C’est lors de La grande Webdiffusion en gestion municipale présentée par la Mutuelle des municipalités du Québec qui se déroulait du 15 au 17 juin, que l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a souligné les années d’engagement de plusieurs gestionnaires municipaux, procédé à la remise de la certification de Directeur municipal agréé (DMA) ainsi qu’à celle de différents prix.

« Notre Association est très fière de souligner annuellement les années d’engagement dans le domaine municipal de nos membres, en plus de procéder à la remise de différents prix ainsi qu’à la certification de Directeur municipal agréé. Les gestionnaires municipaux jouent un rôle majeur pour assurer la bonne gestion des municipalités.

Cela nécessite une grande polyvalence et une capacité d’adaptation hors du commun. Leur engagement constitue un atout majeur pour les municipalités du Québec. L’ADMQ est très fière de travailler pour ses membres en les accompagnant tout au long de leur parcours professionnel », a souligné Mme Sophie Antaya, présidente de l’ADMQ.

Engagements municipaux

20 ans

– Madame Heidi Bédard de la Municipalité de Sainte-Christine

– Madame Caroline Choquette de la Municipalité de Roxton

– Madame Nathalie Lussier de la Municipalité de Saint-Robert

– Madame Murielle Papineau de la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire – Madame Josée Viau de la Municipalité de Sainte-Barbe

25 ans

– Madame France Desjardins de la Municipalité de Saint-Liboire

– Madame Julie Gagné de la Municipalité de Roxton Falls

– Madame Linda Hébert de la Municipalité de Saint-Chrysostome

– Madame Jacqueline Lavallée de la Régie d'aqueduc Richelieu-Centre – Madame Claudette Provost de la Municipalité de Howick

– Monsieur Maxime Dauplaise de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel – Monsieur Ron Kelley de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

– Monsieur Michel Morneau de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine

30 ans

– Madame Michèle Bertrand de la Municipalité de Saint-Alexandre

– Madame Suzanne Côté de la Municipalité de Très-Saint-Sacrement

– Madame Guylaine Giguère de la Municipalité de La Présentation

– Madame Sylvie Larose de la Municipalité de Henryville

– Madame Céline Ouimet de la Municipalité de Saint-Chrysostome

– Madame Nathalie Pharand de la Municipalité de Saint-Clet

– Madame Anne Pouleur de la Municipalité de Frelighsburg

– Madame Ginette Prud'Homme de la Municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois – Monsieur Jean-Pierre Cayer de la Municipalité de Lacolle

35 ans

– Madame France Lagrandeur de la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford – Madame Sylvie Viens de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot

– Monsieur Claude Brosseau de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine

Certificats DMA

Il existe au Québec un programme unique, conçu pour répondre spécifiquement aux besoins des directeurs généraux, des secrétaires-trésoriers, des greffiers et de leurs adjoints. L’ADMQ a mis sur pieds une formation en ligne, accessible en tout temps et de partout, qui explore tous les aspects essentiels de la profession. La réussite des six cours de certification mène à l’obtention du certificat de Directeur municipal agréé (DMA). Il s’ajoute donc pour l’année 2021 24 DMA au 126 déjà certifiés.

– Madame Johanne Godin, DMA, de la Municipalité de Saint-Simon

– Madame Anik Trudeau, DMA, de la Municipalité de Saint-Armand

– Monsieur Karl Villeneuve, DMA