Investissement de 450 000 $ de Desjardins pour encourager l’agriculture durable en Montérégie

Ayant comme objectif commun le souci de protéger l’environnement au bénéfice du bien-être de la collectivité, la Fédération de l’UPA de la Montérégie s’associe à Desjardins pour lancer le Programme de soutien et de reconnaissance – Ferme AgrEAUenvironnementale.

Ce nouveau programme, qui couvre l’ensemble du territoire montérégien, vise à mettre en place des moyens efficaces et durables afin d’inciter les producteurs agricoles à réaliser des aménagements agroenvironnementaux en bordure des cours d'eau permettant d'améliorer la qualité de l'eau, la biodiversité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Un montant total de 450 000 $ sur 3 ans sera investi par Desjardins afin de mettre en place une nouvelle reconnaissance agroenvironnementale régionale grâce à l’octroi de Bourses AgrEAUresponsables. Annuellement, ce sont 47 bourses, d'un total de 56 000 $, qui seront remises aux producteurs agricoles. Le coût total du projet sur 3 ans est estimé à plus de 1 055 000 $.

« La Fédération de l'UPA Montérégie croit à l'importance de valoriser les efforts agroenvironnementaux des productrices et producteurs de son territoire. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Desjardins apportera de la reconnaissance et de la valorisation auprès des agriculteurs qui cèdent volontairement une partie de leur terre pour protéger la qualité de l’eau et de la biodiversité au bénéfice des générations futures. J’invite tous les agricultrices et agriculteurs qui ont mis en place des aménagements en bordure de leurs cours d’eau à soumettre leur candidature dès maintenant pour 2021. »

- M. Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie

47 bourses remises annuellement

Chaque année, un total de 47 bourses dans deux catégories distinctes seront remises aux producteurs agricoles qui mettront en place des aménagements durables de plus de 0,25 ha et répondant à l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau et de la biodiversité des cours d’eau.

Catégorie 1 : 45 bourses AgrEAUresponsables Desjardins

Catégorie 2 : 2 bourses AgrEAUresponsables Or Desjardins

Bourses AgrEAUresponsables Desjardins

Trois types de bourses seront remises dans cette catégorie selon la superficie de l’aménagement.

Deux bourses distinctives pour des fermes exceptionnelles

En plus, chaque année, deux bourses AgrEAUresponsables Or Desjardins d'un montant de 10 000 $ chacune seront remises à deux entreprises agricoles qui se seront démarquées soit par un projet exceptionnel ou en tant qu’entreprise exceptionnelle. Les bourses seront attribuées au mérite de la candidature selon différents critères pondérés.

«Ce nouveau programme de reconnaissance et de soutien aux agricultrices et agriculteurs de la Montérégie s’arrime avec la vision du développement durable que Desjardins a intégré à son modèle d’affaires d’institution financière coopérative et surtout en lien avec sa mission et ses valeurs. Desjardins est fier de contribuer à l’essor de ce projet d’envergure qui fera rayonner les agricultrices et agriculteurs ayant à cœur le bien-être de notre communauté. »

- M. Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins Haut-Richelieu

Appel de candidatures 2021

L’appel de candidatures est maintenant lancé. Les producteurs agricoles de la Montérégie ont jusqu’au 1er septembre 2021 avant 12 h pour soumettre leur projet.