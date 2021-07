Hausse des tarifs d'Internet à prévoir

En raison d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), votre facture d’Internet pourrait vous coûter plus cher de 10 à 20 $ d’ici quelques semaines.

En effet, en mai dernier, le CRTC a finalement cédé aux pressions des grandes entreprises de télécommunications qui lui demandaient d’annuler la baisse des tarifs que les géants de l’industrie facturent aux plus petits joueurs qui louent leurs réseaux afin de fournir des offres de services plus abordables et innovantes.

Les fournisseurs indépendants ont tenté de faire tourner la vapeur en mettant en lumière le fait que les grandes entreprises leur imposent, depuis longtemps, des tarifs trop élevés. Or, leurs tentatives ont été vaines.

Certaines entreprises touchées par cette décision absorberont une partie des coûts en remerciant des employés alors que d’autres opteront, fort probablement, pour la hausse de leurs tarifs pour leurs nouveaux clients ou encore, d’augmenter la facture de l’ensemble de leur clientèle.

Rappelons qu’en 2019, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau avait promis de faire baisser les factures de 25% d’ici 2023. La décision du CRTC va non seulement à l’encontre de la promesse électorale, mais également à l’opposé de la tendance actuelle mondiale voulant que les frais soient en baisse.