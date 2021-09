Dévoilement de la nouvelle campagne des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec dévoile leur toute nouvelle campagne mettant en vedette leur porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif. Dans cette offensive publicitaire ludique, Laurent présente les raisons pour lesquelles il recommande le lait à travers différentes facettes de sa personnalité et beaucoup d’autodérision.

Les différentes occupations — et talents ! – de Laurent ont été la source d’inspiration des trois scénarios de cette nouvelle campagne publicitaire. « Le lait occupe une place importante dans mon alimentation. Je dirais même que j’en bois tous les jours. Je trouve ça donc intéressant que les scénarios de cette campagne explorent de façon humoristique différents aspects de ma vie quotidienne », affirme Laurent Duvernay-Tardif.

Dans les messages publicitaires, Laurent rappelle, d’abord en tant qu’étudiant, que le lait représente un choix santé révélant de nombreux bénéfices à tout âge, notamment parce qu’il est riche en protéines, en calcium et en nutriments essentiels. Puis, en tant qu’athlète professionnel, le footballeur s’appuie aussi sur ce « solide liquide » pour affronter ses journées et les joueurs sur le terrain.

« Alors que 97 % des consommateurs francophones de lait de la province reconnaissent que le lait contient de nombreux nutriments essentiels, celui-ci se consomme de plus en plus sous forme de beurre, de fromage et de yogourt plutôt qu’au verre. Nous devions donc, pour notre premier grand élan publicitaire avec Laurent, rappeler que grâce aux nombreux bénéfices du lait sur la santé, qu’il soit solide… ou liquide, il s’agit d’un allié au quotidien », précise Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.

Un produit d'ici avec une fierté d'ici

Enfin, dans cette campagne publicitaire inédite, en tant que « p’tit gars » de la campagne, Laurent fait ressortir les dimensions humaine et locale de la production du lait québécois. Ce grand p’tit gars de chez nous évoque la fierté et l’authenticité d’un « bon produit d’ici, issu de la campagne ».

« Chaque fois que j’ai la chance de rencontrer un producteur sur sa ferme laitière, comme ce fut le cas lors du tournage de l’une des trois publicités, je me sens encore plus honoré de représenter les quelque 10 000 producteurs de lait à la tête de fermes familiales au Québec », ajoute Laurent Duvernay-Tardif. « Ils sont extrêmement dévoués et passionnés par leur travail, et ils ont à cœur le bien-être de leurs animaux et la qualité de ce qu’ils produisent. »

« Selon les Québécois, le lait figure parmi les trois produits agroalimentaires qui représentent le mieux leur province », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. « S’associer à Laurent Duvernay-Tardif à titre de porte-parole était tout naturel et les producteurs de lait de partout au Québec sont bien fiers de cette nouvelle campagne le mettant en vedette. Tout comme le lait, Laurent est une source de grande fierté pour les Québécois. Qui de mieux qu’un ambassadeur vouant un immense respect aux artisans d’ici pour vanter le savoir-faire et le produit phare de nos producteurs et productrices québécois ? »