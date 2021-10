Une nouvelle coordonnatrice des communications pour Azimut diffusion

La directrice générale et artistique d’Azimut diffusion, Madame Marie-Josée Bourbonnais, annonce la nomination de Madame Cindy Ouellette à titre de coordonnatrice des communications, du marketing et du développement des affaires.

Madame Cindy Ouellette a complété un baccalauréat en Animation et recherche culturelles, maintenant nommé Action culturelle, en 2017 puis un certificat en Communication socionumérique des organisations en 2019 tous deux à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Elle a travaillé un an à la Salle Désilets située dans Montréal Est où elle occupait le poste de Chef d’accueil, assistante à la billetterie et promotion.

C’est ensuite chez evenko qu’elle a poursuivi son parcours professionnel. Dans les 4 dernières années, elle a eu plusieurs postes au sein de l’Agence evenko dont assistante de production, coordonnatrice aux ventes et agente de spectacles. Sa grande connaissance du milieu de la diffusion, son expérience et son dynamisme ont fait d’elle la personne toute désignée pour combler le poste de coordonnatrice des communications, du marketing et du développement des affaires.

Ce poste a été créé dans le but de faire rayonner Azimut diffusion qui est en pleine expansion. Madame Cindy Ouellette travaillera en étroite collaboration avec Laurianne Gauthier Grenon qui s’occupera dorénavant de la coordination de la billetterie.