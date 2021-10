Plus de 340 000$ disponibles en bourses pour les entreprises d’économie sociale!

Le 3e appel de projet des Bourses d’initiatives à l’entrepreneuriat collectif (BIEC) est en marche dans la région et partout en Montérégie. Doté d’une enveloppe totale de plus de 340 000$, le programme recevra à nouveau des demandes d’appui en provenance de toute la Montérégie du 20 octobre au 1 er décembre prochain.

Les BIEC s’adressent aux entreprises d’économie sociale et visent également à appuyer le développement de nouveaux projets en entrepreneuriat collectif. Ce programme de bourses est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), 12 municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM), ainsi que les 3 Pôles d’économie sociale de la Montérégie.

«Les MRC de la Montérégie et l’Agglomération de Longueuil renouvellent cette année leur engagement dans le partenariat montérégien des BIEC! Ces bourses permettront de stimuler l’émergence de nouveaux projets d’entreprises collectives et d’appuyer ainsi l’innovation au cœur des entreprises collectives de la Montérégie. » mentionne M. Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie.

Les BIEC Montérégie sont redéployées cette année grâce à une nouvelle entente de 3 années de plus de 1 M$ dans l’ensemble des 12 MRC de la Montérégie et dans l’agglomération de Longueuil. Déjà, ce sont 66 projets qui ont été appuyés lors de la première entente de deux ans en 2019-2020 et 2020-2021, grâce à l’octroi de 420 000$ en bourses. Les sommes octroyées aux entreprises d’économie sociale lauréates ont permis à celles-ci d’améliorer des services et produits que celles-ci développent auprès de la collectivité.

« Les BIEC sont bien plus qu’un simple programme de bourses. C’est une vitrine qui permet aux entreprises d’économie sociale de rayonner et de mettre en lumière leur esprit entrepreneurial, et ce, dans une optique de mieux répondre aux besoins de la communauté. C’est toujours un grand plaisir de découvrir ces projets et ces entrepreneurs plus inspirants les uns que les autres » indique Mme Lysanne Croteau, directrice générale du Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie, représentante de l’organisation mandataire de l’entente des BIEC Montérégie.

Jusqu’à 20 000$ en bourses seront garanties par territoire de MRC, grâce à deux volets d’investissements. Les bourses pourront aider tout projet sélectionné jusqu’à 80% du montage financier. Les inscriptions et informations au dépôt de projets sont disponibles dès maintenant sur le portail des BIEC : www.biecmonteregie.ca.