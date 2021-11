L'UPA Montérégie suit la situation des travailleurs étrangers temporaires de près

Alors que l’inquiétude gagne les entreprises agricoles de la Montérégie qui constatent les retards dans le traitement des demandes de documents pour la venue des travailleurs étrangers temporaires (TET), l’UPA Montérégie suit la situation de près.

En effet, devant les interventions répétées des représentants de l’UPA et de l’organisme de recrutement de main-d’œuvre agricole FERME, les autorités fédérales ont annoncé que des mesures exceptionnelles avaient été adoptées pour récupérer le retard accumulé dans l’émission des études d’impact sur le marché du travail (EIMT) du secteur agricole.

A l’échelle du Québec, on constate que 900 demandes non traitées d’études d’impact sur le marché du travail (EIMT) – un document requis pour que les travailleurs puissent ensuite obtenir leur permis de travail – se seraient accumulées depuis le mois d’août pour le Québec, ce qui touche 4 000 TET. Pour la Montérégie, cela signifie 379 dossiers d’entreprises non traités.

Selon Service Canada, le rattrapage devrait se faire graduellement d’ici le 3 décembre 2021.