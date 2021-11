Nouveau logo pour la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy

La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy annonce qu’elle vient de se doter d’un nouveau logo. Ce visuel a été conçu par l’Agence Caza qui a aussi créé la plus récente image de marque du Cégep de Sorel-Tracy en 2018.

« Après plus de vingt-trois ans d'activités et près d’un million accordé en prix et bourses, nous voulions établir un rapprochement avec l'identité de marque du Collège » mentionne la présidente de l’organisme, madame Patricia Salvas.

« Notre Fondation évolue dans cet établissement d’enseignement supérieur qu’est le Cégep de Sorel-Tracy et, avec la pandémie qui nous a tous touchés, nous voulions illustrer que nous sommes toujours là pour le Collège et pour les étudiants. Le Cégep nous a fait connaître la nouvelle édition de sa campagne « ES-TU PRÈS? » au cours des dernières semaines. Nous souhaitons démontrer, nous aussi, que nous sommes PRÈS de la communauté collégiale et que nous travaillons ensemble pour la réussite éducative de nos jeunes », ajoute la directrice générale de la Fondation, madame Myriam Arpin.

La présidente de l’Agence Caza, madame Isabelle Caza, donne plus de détails sur sa plus récente création : « Contemporain et épuré, le nouveau visuel de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy partage ses couleurs avec le logo du Collège. On retrouve également un clin d'œil à l'histoire de la Fondation dans le bleu utilisé pour la schématisation du pompon du chapeau de finissant ».

Ce nouveau logo arrive juste à point pour la prochaine édition de l’Opération Nez rouge qui débute le 26 novembre 2021. Rappelons que la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy est le maître d’œuvre de cette grande campagne de sécurité routière dans la région. Tous les dons recueillis, pendant le temps des Fêtes, lors des soirées de raccompagnement, profitent aux jeunes du Cégep de Sorel-Tracy.