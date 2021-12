Du nouveau sur le Web à l’occasion du 40e de Montérégie Économique

L'organisme Montérégie Économique lance officiellement son nouveau site web qui le positionne avec force le territoire de la Montérégie comme un incontournable entrepreneurial.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de faire connaître les différentes ressources sur le territoire et de démystifier l’écosystème économique. Rappelons que Montérégie Économique (MÉ), qui célèbre son 40e anniversaire, est le regroupement régional constitué des services ou des organismes de développement économique mandataires des 14 MRC ainsi que de l’Agglomération de Longueuil. MÉ a ainsi la mission d’outiller davantage tous les acteurs en développement économique et les entrepreneurs en Montérégie.

Pour découvrir ce nouveau site web, on peut se rendre au monteregieeconomique.com pour un accès rapide et clair à de l’information utile touchant l’entrepreneuriat.

Sur cette plateforme, on retrouve une multitude de ressources, comme des appels de projets, subventions et plus encore; des activités et des formations s'adressant à toute entreprise en Montérégie. L’attraction et la rétention des talents est un enjeu de première importance. MÉ le reconnait avec une section dédiée sur sa plateforme.

L’Espace régional d’accélération et de croissance de la Montérégie, dont l’ organisme est mandataire, y trouve également sa place, avec une section dédiée à l’innovation et aux meilleures pratiques d’affaires. Grâce aux ententes conclues avec les partenaires de l'organisme, une panoplie de services sont disponibles aux entrepreneurs via ce site.

Une carte interactive pour trouver son organisme ou service de développement économique local

Les conseillers en développement économique de partout en Montérégie constituent un réseau fort et phare pour soutenir les entrepreneurs. Étant un acteur majeur dans le référencement aux instances de développement économique en place sur le territoire, MÉ met à disposition une carte intuitive pour rediriger l’internaute vers la bonne instance.

« Ce nouveau site reflète notre mission et témoigne de notre dynamisme renouvelé et de notre enthousiasme à faire de la Montérégie une région économique incontournable et innovante. Il comprend une multitude de ressources pour les professionnels en développement local et régional et permet ainsi de soutenir la croissance des entreprises de l’une des plus importantes régions administratives du Québec », a souligné Joanne Brunet, présidente de Montérégie économique et directrice générale de DEV Vaudreuil-Soulanges.

Une belle évolution pour l’organisation qui existe depuis 1981

Crée en 1981 en tant qu’Association des commissaires industriels de la région 06, c’est en 2001 que Montérégie Économique prend le nom qu’on lui connait aujourd’hui. Les dossiers ont évolué au fil des ans, mais le mandat a toujours été celui d’unir les agents de développement économique et les forces économiques, afin d’orienter, de favoriser et de promouvoir le développement économique dans la région.

La refonte du site web monteregieeconomique.com tombe à point nommé et vient consolider le réseau déjà en place et aider à la réalisation de la planification stratégique de la Montérégie.