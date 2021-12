Le CISSS de la Montérégie-Est remporte un prix d'excellence

Le CISSS de la Montérégie-Est récipiendaire d’un Prix d’excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour la qualité et la sécurité de ses soins dans les CHSLD.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est est le lauréat du Prix d’excellence Isabel-et-Michèle-Beauchemin- Perreault du MSSS dans la catégorie Sécurité des soins et des services pour la gestion de la qualité au quotidien. Cette distinction reconnaît les pratiques innovantes mises en place par nos équipes bienveillantes, qui ont à cœur d’offrir des soins et des services de qualité et sécuritaires dans l’ensemble des unités de vie des seize centres d’hébergement du CISSS de la Montérégie-Est.

Les chutes et les blessures sont l’une des causes les plus fréquentes d’événements indésirables dans les centres d’hébergement. Devant ce constat, une équipe de la Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique du CISSS de la Montérégie-Est a réalisé un projet d’amélioration continue de juin 2017 à août 2018 visant la participation de l’usager et de ses proches ainsi que de l’équipe interdisciplinaire.

Le projet

Ce projet avait comme objectif de « diminuer de 15 % les chutes et les blessures auprès résidents. Concrètement, le projet a permis d’implanter un nouveau processus d’analyse des incidents et accidents de type « chutes » et l’objectif de ce projet a été atteint par une diminution du taux de chutes de 27 % chez les résidents. L’implication des résidents ou de leurs proches dans l’identification de moyens visant à éviter la récurrence d’une chute ainsi que la valorisation des membres de l’équipe interdisciplinaire ont bonifié les résultats de ce projet. En janvier 2019, cette initiative a été reconnue comme pratique exemplaire par l’Organisation des normes en santé. (HSO)

Par la mise en place d’actions novatrices et concrètes, le projet a réellement contribué à l’implantation d’une culture de qualité et de sécurité au sein de nos installations. Les résultats obtenus lors de ce projet prouvent qu’il est possible de diminuer les chutes en hébergement par l’implantation d’une culture de la mesure, d’une gestion quotidienne basée sur l’implication des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, des infirmières, des résidents et de leurs proches. La qualité et la sécurité ainsi que par le partenariat de soins et de services avec l’usager et ses proches, des ingrédients sûrs.

L’impact positif de la participation se voit sur plusieurs aspects des soins et des services : réduction de l’isolement des usagers, amélioration de leur satisfaction, le rétablissement du lien de confiance envers l’organisation, la réduction des blâmes envers l’équipe de soins et de services, l’amélioration de la contribution à la prise de décision et l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.