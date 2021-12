Lancement d’un appel de projets pour développer l’économie sociale

Le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets dans le cadre du nouveau Programme de soutien à l'économie sociale (PSES) 2021-2024.

L'appel de projets s'inscrit dans le volet 2 - Développement de secteurs stratégiques en économie sociale. Celui-ci vise à favoriser le développement de secteurs stratégiques en économie sociale et qui répondent à un enjeu ou à un besoin de la société.

«L'appel de projets s'adresse aux organismes de soutien et aux entreprises d'économie sociale ayant un tel projet de concertation, qui leur permettra d'établir des partenariats et de planifier des activités visant le développement de ces secteurs stratégiques. Les objectifs : répondre aux besoins du milieu, créer de nouvelles entreprises d'économie sociale et enrichir l'offre de services des entreprises existantes».

Les organisations admissibles qui souhaitent déposer un projet vont trouver tous les détails sur le site Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

L'analyse des propositions se fera en deux parties : la première visera les projets reçus avant le 14 janvier 2022; la deuxième, les projets qui auront été soumis par la suite, et ce, au plus tard le 13 mai 2022.