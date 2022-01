L’Orienthèque obtient le Sceau Concilivi 

L’Orienthèque s'est fait décerner le Sceau Concilivi. Cette distinction est octroyée aux organisations qui officialisent et bonifient les mesures de conciliation famille-travail dans l’entreprise en fonction des besoins réels de ses employés.

L’Orienthèque, qui compte près de 30 employés, majoritairement des parents ayant de jeunes enfants, et d’autres agissant à titre de proches aidants, souligne être fier de se démarquer en tant qu’organisme conciliant et à l’écoute de son personnel, et ce, après avoir effectué les démarches nécessaires en vue d’obtenir le Sceau Concilivi. C’est grâce à une subvention octroyée par le ministère de la Famille ainsi qu’aux travaux d’expertise effectués en compagnie du cabinet-conseil Proxima Centauri que L’Orienthèque s’est vu remettre le Sceau.

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuelle, L’Orienthèque souhaitait rayonner auprès de ses employés en leur offrant des avantages répondant encore plus à leurs besoins, favorisant ainsi leur mobilisation et leur sentiment d’appartenance envers l’organisme. De plus, par ses capacités d’attraction, le Sceau Concilivi favorise l’embauche d’une main-d’œuvre motivée à travailler dans un environnement sain.

De nouvelles politiques promouvant la conciliation famille-travail ont donc été mises sur pied telles que des congés mobiles payés, des horaires de travail flexibles, le droit au télétravail, les journées d’anniversaire offertes en congé, les vacances des fêtes payées et, à l’occasion, des journées d’activités familiales avec les tout-petits.