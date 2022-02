Nintendo présente ses nouveaux jeux

Les amateurs de jeux sur la console Nintendo Switch auront bien du plaisir et beaucoup de choix dans les prochaines semaines.

C’est ce qui se dégage de la présentation vidéo du Nintendo Direct au début de février, où l’on a annoncé une variété de nouveaux jeux et du contenu arrivant au cours de l’année.

Nintendo a aussi donné plus de détails sur les jeux précédemment annoncés, y compris leur date de sortie.

La présentation du Nintendo Direct a révélé des séquences vidéo et des informations sur les prochains jeux de franchises populaires, tels que Xenoblade Chronicles 3 ; Nintendo Switch Sports, une nouvelle itération de la série Wii Sports avec le jeu en ligne* ; Mario Strikers : Battle League; et Fire Emblem Warriors : Three Hopes.

Des informations ont aussi été fournies sur la Passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe ajoutant 48 circuits renouvelés provenant de la série Mario Kart au jeu Mario Kart 8 Deluxe, accessible sans frais supplémentaires avec un abonnement payant Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel ou en tant que contenu téléchargeable payant.

D’autres détails ont été apportés sur la prochaine vague du mode en coopération Salmon Run dans Splatoon 3, en plus de l’annonce de sa fenêtre de sortie cet été.

Les jeux de rôles classiques EarthBound et EarthBound Beginnings sont déjà offerts sur Nintendo Switch Online.

La présentation a mis en évidence plusieurs jeux des partenaires mondiaux de Nintendo, y compris MLB The Show 22 , une paire de jeux de plateformes et de casse-tête dans Portal: Companion Collection et le jeu de course combat explosif de Disney et Pixar Disney Speedstorm. La présentation a aussi inclus plusieurs remakes et versions « rematricées » de jeux classiques de SQUARE ENIX comme CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION, FRONT MISSION 1st: Remake et FRONT MISSION 2: Remake, et, offert pour la première fois hors du Japon, LIVE A LIVE!

« En consultant notre calendrier de lancements de jeux annoncés jusqu'à présent pour 2022, les amateurs de jeux Nintendo Switch peuvent s’attendre à toute une gamme de franchises mettant en vedette des visages familiers, des personnages favoris populaires et des jeux originaux exclusifs, » a déclaré Susan Pennefather, directrice générale de Nintendo of Canada.

« Nous espérons que cette gamme de jeux Nintendo et de nos partenaires fera sourire tous ceux qui possèdent une console Nintendo Switch, ou de tous ceux qui envisagent de s'en procurer une. »

Pour visionner la vidéo de la présentation Nintendo Direct en entier, visitez https://www.nintendo.com/nintendo-direct/02-09-2022/ (en anglais seulement).