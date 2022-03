Un appui de 330 500 $ pour Montérégie Circulaire

Le Comité 21 reçoit un appui de taille pour Montérégie Circulaire : Affaires, synergies, innovation avec une contribution de 330 500 $ sur un budget global de 715 915 $ pour l’expansion de sa symbiose industrielle avec l’appui et la collaboration de cinq grands partenaires des territoires ciblés : DEL- Développement économique de l’agglomération de Longueuil, MRC de Roussillon, MRC de Beauharnois-Salaberry et MRC de Vaudreuil-Soulanges et Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV).

« La vision du programme Montérégie circulaire est partagée avec nos partenaires des territoires. Son déploiement tombe à point d’autant plus que nous savons que les entreprises cherchent des mécanismes et de l’expertise pour trouver des solutions à leurs ressources et à leurs matières en ce temps où des problèmes d’approvisionnement et d’accès à d’autres ressources émergent et s’amplifient » mentionne Chantal Lemieux, présidente du conseil d’administration du Comité 21.

« Montérégie circulaire permet de créer un grand réseau de pratiques d’affaires écoresponsables, de synergies des ressources et des matières qui évoluent dans des boucles de mise en valeur et d’innovation verte. Montérégie circulaire vise à créer des synergies avec 250 entreprises participantes d’ici 2024 dont les retombées seront économiques, environnementales, sociales et culturelles » renchérit Lorraine Simard, présidente-directrice générale, experte-conseil en environnement et leadership sociétal et fondatrice du Comité 21.