Québec consacre 965 000 $ pour l'accompagnement des entreprises

Depuis 25 ans, la Loi sur l’équité salariale, une loi avant-gardiste, contribue à réduire l’écart salarial entre les femmes et les hommes. Elle est un facteur qui a permis d’abaisser l’écart salarial au Québec, calculé sur la base du salaire horaire moyen, de 15,8 % lors de son entrée en vigueur à 8,1 % en 2020, soit l’un des plus bas écarts au Canada. Dans le but de conscientiser les personnes salariées et les employeurs à cette iniquité, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relance sa plus récente campagne de sensibilisation en matière d’équité salariale, qui avait connu un beau succès en 2021. La campagne a pour objectif de faire connaître aux milieux de travail ce qu’est l’équité salariale et ce qu’elle vise à corriger. Elle contribue à ce que l’équité salariale soit reconnue comme une valeur de société.