Le service de transport interrégional maintenant offert par la Société de transport collectif de Pierre-De Saurel

À compter du lundi 4 avril, il sera possible pour la population de la MRC de Pierre-De Saurel de se déplacer vers Longueuil grâce au service de transport interrégional offert par la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel.

S’ajoute aussi à l’offre de service déjà en place une nouvelle navette urbaine. La navette urbaine offrira aux usagers deux tracés fixes desservant les principaux commerces et services situés à Sorel-Tracy et Saint-Joseph-de-Sorel. Avec 32 départs prévus quotidiennement et aucune réservation nécessaire, il sera possible, entre autres, de se rendre à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, au centre-ville de Sorel-Tracy, au Cégep et aux Promenades de Sorel. Ce service offre également une correspondance avec la ligne interrégionale et vice versa.

Pour le président de la STC, Serge Péloquin, « la nouvelle offre de service déployée prend en compte les réalités et priorités de la région. Ainsi, le réseau de transport collectif est redessiné afin de combiner des services urbains et ruraux, en améliorant les parcours, la fréquence et les types de véhicules utilisés. De plus, tous les services sont administrés dans la région afin d’assurer une gouvernance locale et une meilleure efficience au niveau des charges administratives tout en ajoutant des services supplémentaires ».

« Depuis l’adoption de notre plan de transport régional, en 2021, les services de transport collectif ont été grandement bonifiés. Avec l’ajout des nouveaux services de navette urbaine et de transport interrégional, notre territoire sera entièrement desservi, et ce, tant intra qu’interrégional. C’est une grande fierté pour le Conseil de la MRC de contribuer, par le développement d’un service de transport collectif complet, à l’attraction et la rétention des citoyens et d’offrir à la population plus de liberté et d’autonomie », ajoute Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Tarifs spéciaux

Pour bénéficier des tarifs étudiant et aîné, les usagers admissibles devront posséder une carte de transport valide. L’inscription se fera en personne au Terminus des Promenades, situé aux Promenades de Sorel, près du Walmart, et en ligne. Les utilisateurs qui ne possèdent pas de carte pourront utiliser les services en défrayant le tarif régulier. La délivrance des cartes et l’achat des titres de transport seront possibles dès le 28 mars.

La tarification, les tracés, la liste des arrêts de même que les horaires de l’ensemble des services offerts par la STC sont disponibles en ligne à stcpierredesaurel.ca. Le personnel du service à la clientèle peut également répondre aux questions et fournir l’information : 450 743-3336 ou 1 833 703-3336, ou par courriel à [email protected]

À noter que les circuits de la ligne 700 (Sorel-Tracy – Longueuil) offerts par Exo sont maintenus afin de permettre aux usagers de se déplacer vers Contrecœur, Verchères et Varennes. Les circuits seront cependant modifiés sur le territoire de Sorel-Tracy.