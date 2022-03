Essence : réduire les taxes seraient «mauvaise idée»

À compter du lundi 4 avril, il sera possible pour la population de la MRC de Pierre-De Saurel de se déplacer vers Longueuil grâce au service de transport interrégional offert par la Société de transport collectif (STC) de Pierre-De Saurel. S’ajoute aussi à l’offre de service déjà en place une nouvelle navette urbaine. La navette urbaine offrira aux usagers deux tracés fixes desservant les principaux commerces et services situés à Sorel-Tracy et Saint-Joseph-de-Sorel. Avec 32 départs prévus quotidiennement et aucune réservation nécessaire, il sera possible, entre autres, de se rendre à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, au centre-ville de Sorel-Tracy, au Cégep et aux Promenades de Sorel. Ce service offre également une correspondance avec la ligne interrégionale et vice versa.