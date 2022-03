Appel de projets pour la cinquième édition Maillage Numérique

Dans la foulée de sa récente acquisition par le Groupe Atwill Morin, Les Carrières Ducharme, située sur la rive-sud du St-Laurent, vient de se donner un nouveau directeur général en la personne de monsieur François Lussier, une figure bien connue de l’industrie des carrières et du milieu de la construction au Québec. Expert de la gestion des opérations dans les sites d’exploitation de la ressource, monsieur Lussier qui a occupé des fonctions analogues pendant plusieurs années, dont pour Construction DJL inc., est détenteur d’un DEC en génie civil, et compte à son actif de nombreuses formations et séminaires dans le domaine du concassage et du tamisage de granulats dispensés par la Quarry Academy, ce séminaire éducatif qui a pour but de propager les connaissances portant sur le flux de production total des exploitations de carrières.