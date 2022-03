Rassembler les journaux de Néomédia sous une même identité

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a récemment accueille ses premiers stagiaires dans le cadre d’une vaste campagne de recrutement d’agents administratifs pour soutenir les équipes de soins et de services. Au terme d’un stage réussi, ces agents administratifs seront en mesure de prêter main-forte aux équipes de soins et de services, notamment en permettant de les dégager de leurs tâches administratives. Ces stagiaires intégreront divers milieux, soit les secteurs suivants : services jeunesse, services en santé mentale et dépendances, services au soutien à l’autonomie des personnes âgées, les urgences et services hospitaliers, et ce, sur tout le territoire de l’établissement de Sorel-Tracy à Valleyfield en passant par Longueuil et Saint-Hyacinthe.