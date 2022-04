Une navigation personnalisable sur la nouvelle plateforme de Néomédia

Après 2 ans d’absence en raison de la pandémie de la Covid-19, le Marché aux puces Les trésors de Taquine aura finalement lieu le 7 mai au Curling Aurèle-Racine, selon les mesures sanitaires en vigueur. Chacun y trouve son compte à ce plus grand marché aux puces de la région. Les vendeurs donnent une seconde vie à leurs articles et génèrent un profit. Les acheteurs trouveront des milliers d’articles usagés en excellente condition et à de très bons prix tels que des vêtements enfants printemps-été de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore. En plus d’économiser, vous faites une bonne action puisque 20% des profits vont directement à la mission du Carrefour naissance-famille.