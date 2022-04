Viande Richelieu récipiendaire du Prix Diversité 2022

Le mercredi 23 mars dernier avait lieu la 2e édition du Gala Diversité, événement porté par Accès-région, la structure d’accueil pour les nouveaux arrivants de L’Orienthèque.

C’est au Marché des arts Desjardins que près de 80 personnes se sont rassemblées pour assister à l’événement qui a pour but de reconnaître l’apport d’une entreprise de la région – MRC de Pierre-De Saurel et villes de Contrecoeur, Calixa-Lavallée et Verchères - qui favorise l’embauche et le maintien en emploi de personnes issues de l’immigration.

Les entreprises participantes devaient démontrer les efforts et les actions mis en place pour accueillir et permettre l’intégration réussie des personnes immigrantes qui choisissent de travailler et de s’établir ici, et ce, dans un contexte d’appartenance et de bien-être.

Cinq entreprises ont présenté leur candidature, soit deux de plus que l’année dernière, et chacune d’elle avait un dossier de présentation des plus impressionnants. Les entreprises nominées étaient : Les Aciers Richelieu, La Fromagerie Polyethnique, La MRC de Pierre-De Saurel, Le Marquis de Tracy et Viande Richelieu.

Une soirée haute en couleur

Rappelons que la soirée a été ponctuée de belles surprises telles que la conférence de Mme Susana Ochoa-Vega, elle-même immigrante, qui a raconté son parcours de vie éloquent et émouvant, ainsi qu’une présentation de Mme Marilou Deschamps, spécialiste en ressources humaines aux Fromageries Bel Canada, grand récipiendaire du Prix Diversité lors de la première édition du Gala en 2021.

Enfin, pour la nature des postes proposés, pour la proportion de personnes immigrantes qui les occupent, pour les actions mises en place au sein de l’entreprise afin de favoriser leur embauche et leur maintien, et pour le dévouement reconnu de la personne responsable de ces mises en action, son implication humaine et son offre de service personnalisée, le Prix Diversité 2022 a été remis à Mme Stéphanie Roux, conseillère en gestion des ressources humaines chez Viande Richelieu.

L’Orienthèque et Accès-région tiennent donc à reconnaître l’apport de Viande Richelieu dans sa stratégie d’accueil et d’intégration des personnes issues de l’immigration.

Le Gala reviendra en 2023 et, cette fois-ci avec deux catégories de participation, soit : petite, moyenne et grande entreprise, et organisme communautaire et entreprise d’économie sociale.