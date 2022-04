110 femmes au Forum coopératif féminin 2022 

Après l’annulation forcée de l’événement en 2020 et la tenue d’une rencontre virtuelle en 2021, les participantes du Forum coopératif féminin étaient ravies de se réunir à l’Hôtel Rive Gauche de Beloeil le mardi 5 avril 2022 dans le cadre de sa douzième édition. Cette journée a pour objectif de contribuer au développement professionnel des entrepreneures agricoles.

Elles ont été 110 femmes, membres agricultrices, employés et amies d’Agiska Coopérative, Covris Coopérative et Uniag Coopérative (en Montérégie et dans le Centre-du-Québec) à y prendre part avec un bel enthousiasme.

La journée a débuté avec la conférence fort appréciée de Mme Martine Deschamps, M.Sc., ACFBA, CPWA, conseillère senior en transfert d’entreprises agricoles et développement organisationnel. Mme Deschamps a outillé les participantes avec un survol de l’ensemble des facteurs qui ont un impact sur le succès des transferts de ferme. Les participantes ont particulièrement été intéressées par la suggestion d’évaluation psychométrique, qui favorise la saine communication entre les individus d’une famille.

Cette conférence a été suivie d’un délicieux dîner digne du restaurant Le Coureur des Bois de l’Hôtel Rive-Gauche à Beloeil, composé d’un potage de patate douce, d’une épaule et flanc de porc avec chou braisé et jus à la sarriette et d’un sponge cake à la rhubarbe.

Le bonheur

L’activité s’est poursuivie avec la dynamique conférence « Le Bonheur est en nous » de Mme Josée Boudreault et son conjoint, M. Louis-Philippe Rivard, qui se passent de présentation. Ils y ont abordé leur définition du bonheur, en intégrant l’importance et la relativité de la notion du temps. Un moment émouvant, tout en simplicité et en authenticité, qui restera longtemps gravé dans les mémoires. Pour témoigner son soutien à la cause, le comité organisateur du Forum coopératif féminin a remis un don de 550 $ à Aphasie Québec.

En plus des nombreux prix de présence, chaque invitée a reçu un bonbon à l’érable, un sachet de cheddar frais de la Fromagerie Saint-Guillaume ainsi qu’un paquet de semences de basilic. Le Forum coopératif féminin tient à remercier chaleureusement les partenaires de l’événement : Sollio Groupe Coopératif, Desjardins Entreprises, Financement agricole Canada, Banque Nationale, Olymel, Fromagerie Saint-Guillaume, W.H. Perron, Pilote et filles et Hôtel Rive Gauche.