Volkswagen Sorel-Tracy adhère au Club de l’Emblème Wolfsburg 2022

Le programme Club de l’Emblème Wolfsburg vise à souligner les concessionnaires Volkswagen affichant les meilleurs rendements d’affaires. Après la première année d’opération sous la gouverne du Groupe RM, la succursale de Sorel-Tracy reçoit cette reconnaissance.

Volkswagen Canada félicite Volkswagen Sorel-Tracy pour le travail acharné que leur concession a accompli pour faire partie du Club de l’Emblème Wolfsburg 2022.

Pour faire partie du Club de l’Emblème Wolfsburg 2022, les concessionnaires devaient atteindre ou dépasser leurs objectifs de ventes au détail de véhicules neufs et d’achats de pièces nets, ainsi que les objectifs liés à la satisfaction de sa clientèle (vente et service après-vente) qu’ils s’étaient fixés pour l’année 2021.

De plus, les bons rendements en matière de ventes de véhicules d’occasion certifiés et achats d’accessoires ainsi que les investissements dans les établissements de vente au détail numérique et Cadre blanc ont également été pris en compte dans l’évaluation du rendement global des concessions dans le cadre du programme.

« Bravo à toute l’équipe! N’hésitez pas à venir rencontrer nos spécialistes à Sorel-Tracy. »