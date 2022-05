PANEL 2 JUIN 9 H À 10 H 30

L’AMÉLIORATION CONTINUE DANS LES ENTREPRISES

STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

Le Comité 21 et ses partenaires présentent le 2 juin 2022, de 9 h à 10 h 30 un panel de discussion sur la thématique de l’amélioration continue dans les entreprises et de l’innovation.

Cette visioconférence est présentée dans le cadre de la Grande rentrée DD et du programme Montérégie Circulaire du Comité 21 avec ses partenaires, le Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL), la MRC Roussillon, la MRC Beauharnois-Salaberry, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le Développement de Vaudreuil-Soulanges, la SADC de Pierre-de-Saurel et le CTTÉI.

Cet événement rassembleur et instructif invite les entreprises à se plonger dans les pratiques concrètes de l’amélioration continue et les meilleures approches pour se distinguer et performer.

Les dirigeants et les gestionnaires des opérations, coordonnateurs en amélioration continue, agents de changement, et tous ceux qui souhaitent des réponses à leurs questions en amélioration des processus de travail sont invités à se joindre à la présentation et à participer à la discussion.

Le Comité 21, ses partenaires et ses experts sont fiers de vous présenter une activité printanière concrète pour soutenir les entreprises dans leur développement.

