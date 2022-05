1,7 M$ pour les OBNL, les coopératives et les  entreprises d’économie sociale de la Montérégie

La MRC de Pierre-De Saurel informe les organismes à but non lucratif, les coopératives et les entreprises d’économie sociale de son territoire qu’un montant de 1,7 M$, destiné à l’ensemble de la Montérégie, est mis à leur disposition pour soutenir des projets régionaux. Les projets provenant du réseau de l’éducation seront aussi admissibles.

À cet effet, le Comité de sélection de projets du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR) de la Montérégie, de la Table de concertation régionale de la Montérégie, est heureux de lancer officiellement un nouvel appel de projets.

« Les sommes disponibles en provenance du FRR sont un outil extraordinaire pour soutenir les initiatives socioéconomiques des communautés de la région. La Table de concertation régionale de la Montérégie favorise d’ailleurs les projets de relance des milieux de vie en période postpandémie. Plus que jamais les citoyens prennent conscience de l’apport essentiel du milieu communautaire sur la qualité de vie de la population. Nos organismes ont besoin d’être soutenus adéquatement afin de permettre à leurs initiatives innovantes de contribuer tant à la cohésion du tissu social qu’à la relance économique de la région », soutient Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Pour être admissibles au programme d’aide financière, les projets doivent obligatoirement avoir un rayonnement sur plus d’un territoire de MRC de la Montérégie ou de l’agglomération de Longueuil 1. Les organismes intéressés sont invités à prendre connaissance des normes et des conditions du programme 2 et à compléter le formulaire de présentation d’une demande d’aide financière 3, disponible sur le site web du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) au plus tard le 20 juin 2022, 16 h 30.

Une rencontre d’information virtuelle est prévue le 19 mai 2022 à 10 h. Pour vous inscrire et obtenir le lien de la rencontre, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées à l’adresse suivante : [email protected] Il est aussi possible de communiquer avec la Direction régionale de la Montérégie pour toutes questions concernant le dépôt de la demande.

Pour une deuxième année, le Comité de sélection de projets a choisi de prioriser les projets qui permettront la « Relance des milieux de vie ». C’est-à-dire toute initiative permettant d’améliorer la qualité de vie des citoyens ou l’expérience client des visiteurs dans les secteurs d’activités liés à la culture, l’éducation, l’agroalimentaire, touristique et récréatif et dont les retombées dans le milieu se concrétisent rapidement.

Le volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR, qui est administré par le MAMH, favorise la mobilisation et la concertation régionales en vue d’appuyer la réalisation de projets ayant des retombées à l’échelle régionale. Les initiatives qui seront présentées devront notamment répondre aux particularités de la Montérégie et contribuer à l’occupation et à la vitalité du territoire. Elles seront choisies et priorisées par le Comité régional de sélection de projets.