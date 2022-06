David Plasse assurera la direction générale de Développement économique Pierre-De Saurel 

Le conseil d’administration de Développement économique Pierre-De Saurel annonce la nomination de David Plasse à titre de directeur général et d’Antoine De Tilly à titre de directeur général adjoint de l’organisme. De plus, le conseil d’administration confirme que Yan Parenteau y assumera dorénavant la présidence.

Familier avec le tissu industriel régional ainsi que les défis de l’industrie 4.0, David Plasse possède plus de 15 années d’expérience au sein d’entreprises manufacturières. Il a notamment occupé des postes de direction ainsi que plusieurs rôles clés chez diverses entreprises telles que Lumen, Soucy Rivalair, Voith Hydro et Alstom Power. Il est reconnu pour ces habiletés de gestion, de négociation et de service à la clientèle. Son rôle sera entre autres de veiller à l’accompagnement et au soutien des entreprises dans leurs projets de développement et d’assurer une croissance dans tous les secteurs d’activités en lien avec le développement de la région.

« David sera indéniablement un atout pour le développement de notre secteur industriel. De plus, c’est un leader naturel, nous sommes persuadés qu’il saura rassembler les forces vives du milieu et développer la région à son plein potentiel », ajoute Yan Parenteau, président de Développement économique Pierre-De Saurel.

Antoine De Tilly, en poste depuis un peu plus d’un an, a été promu en tant que directeur général adjoint. Ce dernier est détenteur de deux baccalauréats, l’un en finances et l’autre en marketing, et d’une maitrise en stratégie d’intelligence d’affaires à l’Université de Sherbrooke. Son rôle sera quant à lui de poursuivre le développement industriel et commercial et de supporter la direction dans l’établissement d’objectifs de développement.

« Nous avons opté pour un organigramme à deux têtes dirigeantes, avec des profils et des forces complémentaires », confie le nouveau président. « Nous croyons que la complémentarité fait la force d’une équipe et permet d’avancer plus rapidement. Nous sommes convaincus que nous avons rassemblé les conditions idéales afin d’assurer le succès de notre organisme de développement économique régional ».

Les deux hommes occuperont respectivement leurs fonctions dès le 30 mai. Par ailleurs, l’organisme recrute activement afin de pourvoir des postes au sein de l’équipe.