RAPPEL : La vente pour défaut de paiement des taxes est annulée

La Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada sont fiers d’annoncer que le programme ALUS Montérégie permettra d’aménager en 2022 plus de 23,8 hectares de terres agricoles – soit l’équivalent de 33 terrains de football – pour produire des biens et services environnementaux. 27 entreprises agricoles se sont engagées à réaliser une multitude ...