L’Orienthèque fête ses 20 ans

Le jeudi 16 juin dernier avait lieu un 5 à 7 festif pour souligner les 20 ans de L’Orienthèque. C’est au Café-Théâtre « Les Beaux Instants » du Centre culturel de Sorel-Tracy que plus de 130 personnes se sont rassemblées pour assister à cet événement. Pour l’occasion, les invités ont foulé le tapis rouge et ont été accueillis par le duo jazz « Tea for Two ».

Rappelons que la soirée a été ponctuée de belles surprises telles que le témoignage de monsieur Marc Pelletier, ancien client et de madame Nadège Estermine, cliente actuelle, qui nous ont raconté leur parcours inspirant. M. Nassim Keraouche, ancien employé, a, quant à lui, partagé des souvenirs de son passage à L’Orienthèque.

La soirée a débuté par une période de réseautage entre clients, partenaires, employeurs et employés. Le tout fût suivi par les allocutions où Louise Tremblay, présidente du conseil d’administration et Mylène Castonguay, directrice générale, ont pris la parole pour officialiser la cérémonie. « C’est avec beaucoup de fierté que L’Orienthèque souligne ses 20 années d’existence cette année. La tenue de cet événement vise à reconnaître tout le travail et l’implication des gens qui ont contribué, de près ou de loin, à l’évolution de l’organisme. » - Mylène Castonguay

Dans l’attente de la prochaine invitée, l'organisme a proposé aux participants de prendre connaissance de la ligne du temps, qui récapitulait les faits saillants des 20 dernières années. Josée Lafrenière, employée de L’Orienthèque depuis la création de l’organisme, a poursuivi avec des anecdotes cocasses qui se sont conclues sous un tonnerre d’applaudissements.

Tout au long de la soirée, l'organisme a procédé à des tirages de prix de présence, rendant ainsi plusieurs invités très heureux.

L’Orienthèque désire souligner les efforts du comité organisateur pour la planification de ce magnifique événement et l’équipe de L’Orienthèque pour leur implication.

L’Orienthèque remercie les partenaires de la soirée : Comptoir Richelieu - Botanix, les Fromageries Bel, Gâteaux et Tralala, la Grange à Houblon, Le Grenier de Julie, la Laiterie Chalifoux et la Ville de Sorel-Tracy.