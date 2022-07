Les Virées Gourmandes de la Montérégie reprennent la route cet été

La Montérégie, le Garde-Manger du Québec et ses partenaires annoncent le retour des Virées gourmandes de la Montérégie dès le 1er juillet 2022. Cette année, le projet prend un virage 100% numérique afin de rendre l’expérience simple et inoubliable pour les citoyens et les visiteurs.

L'invitation à parcourir la Montérégie et à découvrir les neuf microcircuits thématiques est maintenant lancée. Les visites gourmandes seront possibles à partir du mois de juillet et prendront fin à la mi-octobre.

L’expérience

Les Virées gourmandes de la Montérégie proposent une expérience agrotouristique à la fois simple, enrichissante, savoureuse et diversifiée. Chaque microcircuit thématique mène à la rencontre de trois à cinq producteurs ou transformateurs passionnés. Il sera également possible de bonifier l’itinéraire grâce à une liste de suggestions mettant en lumière des événements et des activités ponctuelles au cours de l’été.

Au total, c’est près de 40 entreprises (fermes, cidreries, fromageries, microbrasseries, boutiques gourmandes, vignobles, restaurants, etc.) qui vous accueilleront et qui vous feront découvrir leur offre gourmande. En sillonnant la Montérégie, les visiteurs seront gagnés par la beauté des paysages, l’abondance des produits gourmands et le savoir-faire des artisans de notre terroir.

Les neuf différentes thématiques permettront aux agrotouristes de cibler des visites qui répondent à leurs intérêts. Avec des thèmes comme Les Plaisirs à la ferme, Le Gourmand, Le Barbecue, Le Photographe, L’Entre amis, Les Maraîchers, Le Romantique, Le Brunch du dimanche et Le Familial, chacun y trouvera son compte.

Différents circuits

De plus, les Virées gourmandes de la Montérégie vous proposent des circuits qui peuvent être parcourus en une demi-journée, une journée complète ou même un week-end. Il sera ainsi plus simple d’organiser une sortie en fonction du temps dont on dispose. Au cours de la belle saison, les visiteurs pourraient donc être tentés de répéter l’expérience et ainsi apprécier d’autres rencontres avec les artisans du terroir de notre région.

Afin d'apporter un côté plus ludique à l'expérience, chaque entreprise aura sur place un panneau avec un code QR unique. Lorsque celui-ci sera numérisé, il permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur l'entreprise et donnera accès à un photobooth qui les mènera à une participation au concours.

Comment ça fonctionne?

C’est très simple! Sur la page Web vireesgourmandes.ca, le visiteur devra choisir le circuit thématique dont il a envie. Ensuite, il consultera la liste des entreprises participantes, qu’il pourra télécharger pour planifier son itinéraire. Finalement, son circuit pourra être lié à l'outil Google maps sur son téléphone intelligent ou même imprimé avant de partir à l'aventure!