Le Marché aux puces Les trésors de Taquine édition automne-hiver sera de retour pour les familles

L’édition automne-hiver du plus grand marché aux puces familial de la région aura lieu le 10 septembre, au Curling Aurèle-Racine, selon les mesures sanitaires en vigueur.

« C’est un incontournable pour les parents et les enfants! Les familles s’offrent des articles de qualité tout en soutenant leur organisme famille! Et pour nous, cet événement peut représenter une source de financement considérable. », mentionne Julie Naud, directrice générale de Carrefour naissance-famille.

« Nous avons eu un retour acceptable au printemps dernier. On espère que la population répondra davantage à l’appel, car 20% des profits des ventes sont complètement réinvestis à la mission de notre organisme. Nous répondons à un besoin criant dans la région et cette activité de financement peut nous aider. Mais pour cela, la population doit être au rendez-vous! », précise toutefois Martin Faucher, agent à l’accueil et aux communications pour l’organisme.

Le concept du Marché aux puces est simple. Les vendeurs donnent une seconde vie à leurs articles et génèrent un profit. Les acheteurs trouveront des milliers d’articles usagés en excellente condition et à de très bons prix tels que des vêtements enfants automne-hiver de 0 à 16 ans, ameublements, articles de maternité, jouets, livres et bien plus encore.

La population peut participer aux Trésors de Taquine en tant que :

VENDEUR : en passant aux bureaux du Carrefour naissance-famille (5750 chemin St-Roch) dès le lundi 8 août à 9h au coût de 10$/125 étiquettes ou 5$/50 étiquettes (20% de vos ventes iront à l’organisme).

BÉNÉVOLE : vous pouvez joindre l’équipe de bénévoles et ainsi avoir le privilège de commencer votre magasinage jusqu’à 2 heures et demie avant l’ouverture des portes à 9h. Les inscriptions pour être bénévole se prendront dès le 1er août par courriel au : [email protected]

ACHETEUR : vous y trouverez des vêtements automne-hiver pour enfants 0-16 ans, vêtements de maternité, jouets, meubles pour enfants, en bon état et à prix abordable, le 10 septembre de 9h à 13h au Curling Aurèle-Racine situé au 3010 Place des Loisirs à Sorel-Tracy.