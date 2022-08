Le taux de chômage à 4,1% au Québec en juillet

Le taux de chômage s’est maintenu à 4,9 % en juillet au Canada, ce qui correspond au creux historique enregistré en juin.

Statistique Canada ajoute qu’au Québec, le taux de chômage du mois dernier a été mesuré à 4,1 %.

À l’échelle du Canada, chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, le taux de chômage s’est établi à 4 % le mois dernier et il a peu varié par rapport à juin tant chez les hommes que chez les femmes du principal groupe d’âge actif. Le taux a aussi peu varié chez les personnes âgées de 55 ans et plus de même que chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Selon l’agence fédérale, l’emploi a peu varié en juillet par rapport au mois précédent, ne reculant que de 31 000, mais comparativement à mai, il a fléchi de 74 000, ou de 0,4 %.

Après avoir reculé pendant deux des trois mois précédents, l’emploi est demeuré stable au Québec en juillet. Dans la région de Montréal, l’emploi a peu varié et le taux de chômage s’est maintenu à 4,7 %.

Le taux de chômage du mois de juillet a augmenté dans deux des trois provinces des Maritimes par rapport à juin. Il est passé de 6,1 % à 7,1 % au Nouveau−Brunswick et de 4,9 % à 5,7 % à l’Île−du−Prince−Édouard.

En Nouvelle−Écosse, le taux a reculé de 7 % à 5,9 %.