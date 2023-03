TikTok établit une nouvelle limite de temps pour ses utilisateurs mineurs

TikTok a annoncé mercredi que chaque compte détenu par un utilisateur de moins de 18 ans aura une limite de temps d'écran quotidien de 60 minutes dans les semaines à venir.

Ces changements sont annoncés dans un contexte où les différents gouvernements s'inquiètent de plus en plus de la sécurité de l'application.

Les familles ont du mal à limiter le temps que leurs enfants passent sur l'application de partage de vidéos appartenant à des Chinois.

Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité chez TikTok, a précisé mercredi dans un billet de blogue que lorsque la limite de 60 minutes sera atteinte, les mineurs seront invités à saisir un code d'accès et à «prendre l'initiative» pour continuer à regarder ou non les vidéos.

Pour les comptes où l'utilisateur a moins de 13 ans, un parent ou un tuteur devra définir ou saisir un code d'accès existant pour accorder 30 minutes de temps de visionnage supplémentaire une fois la limite initiale de 60 minutes atteinte.

TikTok dit avoir établi le seuil de 60 minutes en consultant des recherches universitaires et des experts du Digital Wellness Lab du Boston Children's Hospital.

«D’après une étude de Internetmatters.org le fait d’avoir davantage conscience de l’usage que nous faisons de notre temps nous permet aussi de mieux réfléchir aux décisions que nous prenons», a fait valoir M. Keenan dans son texte.

Les dirigeants des médias sociaux, dont ceux de TikTok, ont été convoqués devant le Congrès américain pour expliquer comment ils empêchent de nuire aux jeunes utilisateurs.

TikTok a également déclaré mercredi qu'il commencerait à inviter les adolescents à fixer une limite de temps d'écran quotidienne s'ils renonçaient à la fonction par défaut de 60 minutes. La société enverra des notifications hebdomadaires aux comptes adolescents avec un récapitulatif du temps d'écran.

Certaines des fonctionnalités de sécurité existantes de TikTok pour les comptes adolescents incluent la configuration de comptes privés par défaut pour les personnes âgées de 13 à 15 ans et la disponibilité de la messagerie directe uniquement pour les comptes où l'utilisateur a 16 ans ou plus.

TikTok a annoncé un certain nombre de changements pour tous les utilisateurs, notamment la possibilité de définir des limites de temps d'écran personnalisées pour chaque jour de la semaine et de permettre aux utilisateurs de définir un calendrier pour désactiver les notifications.

La société lance également un rappel de sommeil pour aider les gens à planifier quand ils veulent être hors ligne la nuit. Les utilisateurs pourront aussi définir une heure et lorsque l'heure arrivera, une fenêtre contextuelle rappellera à l'utilisateur qu'il est temps de se déconnecter.

Hormis l'utilisation exorbitante par certains mineurs, l'application suscite de plus en plus d'inquiétudes dans le monde quant à sa sécurité. Les États-Unis, le Canada et l'Europe ont interdit l'application sur les appareils officiels du gouvernement.

Michelle Chapman, The Associated Press