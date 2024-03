Le nombre de postes vacants encore en baisse au Québec

Le nombre de postes vacants continue de diminuer au Québec. Il était de 152 400 au quatrième trimestre de 2023.

Il s'agit d'une baisse de 56 400 par rapport au trimestre correspondant de l'année 2022, précise jeudi l'Institut de la statistique du Québec.

Bien que l'on entende souvent parler des industries de la restauration et du commerce de détail, c'est dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale que le nombre de postes vacants est le plus élevé. Il était de 40 500 pour ce quatrième trimestre de 2023.

Suivent le secteur du commerce de détail, avec 16 100 postes vacants pour ce trimestre, les services d'hébergement et de restauration, avec 14 500 postes vacants, puis la fabrication, avec 14 000 postes vacants.

Ces postes vacants sont surtout des postes à temps plein, soit 116 000 d'entre eux.

Près de 69 000 de ces postes requéraient un diplôme d'études secondaires ou moins comme formation.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne