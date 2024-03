Congé pascal : ouvert ou fermé?

En ce long congé pascal, de nombreux commerces et services verront leurs horaires modifiés, alors que d’autres seront fermés.

Question de bien prévoir vos emplettes des prochains jours, voici ce qui sera ouvert et fermé en cette fin de semaine de Pâques.

Centres commerciaux et commerces de détails :

Ils seront ouverts ce vendredi, samedi et lundi selon l'horaire habituel, mais seront fermés dimanche.

Pharmacies :

Les pharmacies ont le droit d'ouvrir tous les jours, mais elles seront actives avec un personnel réduit.

SAQ :

Le vendredi et le samedi, toutes les succursales auront leurs portes ouvertes selon leur horaire habituel. Le dimanche se sont les SAQ Express et SAQ (anciennes « SAQ Classique ») qui demeurent actives. Tandis que la plupart des SAQ Sélection et SAQ Dépôt seront fermées. Le lundi de Pâques, la majorité des succursales seront ouvertes, à l'exception de celles situées dans un centre commercial fermé et qui ne sont pas accessibles de l'extérieur.

SQDC :

Le vendredi, samedi et lundi, elles seront ouvertes selon l'horaire habituel. Le dimanche, elles seront fermées.

Services gouvernementaux :

La majorité des services seront fermés pour le vendredi Saint et le lundi de Pâques. Par exemple, les bureaux des passeports ou ceux de la SAAQ.

Transports en commun :

Il est recommandé de se renseigner sur les horaires durant le long congé avant de se déplacer, car les heures pourraient être réduites.

Musées :

Plusieurs institutions demeureront ouverts, mais il se pourrait que certains endroits décident de fermer pour le congé.

Institutions financières :

Elles seront fermées vendredi et dimanche, mais ouvriront à nouveau leurs portes lundi.

Activités :

Pour toutes activités, il est suggéré de s'informer avant de se déplacer inutilement .

Poste Canada :

Le service sera non-disponible le vendredi, dimanche et lundi.