Une hausse moyenne de 0,7 % des prix à la SAQ dès le 26 mai

La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce une hausse moyenne globale de 0,7 % du prix de ses produits.

Les consommateurs de la SAQ constateront l'effet de cette augmentation à compter de dimanche.

Un peu plus de 2000 produits seront affectés par cette hausse. Le montant moyen des augmentations s'élèvera autour de 0,53 $.

À l'inverse, la SAQ indique que 469 produits afficheront un prix stable et 935 autres coûteront moins cher.

La société d'État explique pouvoir annoncer une «très faible hausse de prix» grâce à une baisse de ses coûts de transport maritime.

«Nous maintenons ainsi des prix justes et compétitifs, un élément incontournable de notre expérience-client, a déclaré dans un communiqué le président et chef de la direction de la SAQ, Jacques Farcy. (...) Chaque client continuera à trouver un vin ou un spiritueux qui répond à la fois à ses attentes et à son budget.»

D'autres facteurs ont contribué à l'ajustement des prix, dont l'augmentation des coûts de production des fournisseurs, mentionne la SAQ.

Elle précise proposer désormais un total de 139 produits sous la barre des 12 $.